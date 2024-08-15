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Общество ,  
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Роспотребнадзор закрыл кафе в Казани, где подавали азу с сальмонеллой

Фото: rpn_rt / Telegram
Фото: rpn_rt / Telegram

Кафе татарской кухни в Казани, в фирменном азу которого обнаружили сальмонеллу, закрыли на месяц, сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В связи с выявлением шести случаев кишечной инфекции у посетителей кафе «Азу» ведомство провело проверку. В ходе расследования специалисты обнаружили «грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения». В кафе неправильно обрабатывали сырье и готовую продукцию, а условия их хранения были нарушены. В том числе, как отметили в Роспотребнадзоре, на кухне заведения были мухи и остатки пищи на полу.

По итогам расследования найден 121 кг пищевой продукции без маркировки и сопроводительных документов, ее сняли с реализации. В 11 пробах продуктов и семи смывах с объектов в кафе нашли бактерии группы кишечной палочки, в одной пробе готового азу обнаружили сальмонеллу. У четырех сотрудников кафе при лабораторном обследовании также нашли сальмонеллу.

На индивидуального предпринимателя, «осуществляющего деятельность в кафе», составили протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности, заведение опечатали.

Россельхознадзор нашел сальмонеллу в свинине из Бразилии
Общество
Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

Портал «116.ru» пообщался с владельцем сети кафе «Азу» Айдаром Ахметовым. Он заявил, что они с коллегами считают виновными в произошедшем двоих временных поваров, которых позвали на один день на замену. Свою вину сотрудники кафе не отрицают. За 13 лет работы в общепите они, по их словам, впервые сталкиваются с подобной проблемой.

«Мы так предполагаем, что они как раз-таки были нечистыми на руку, с них и пошла зараза эта в блюда», — отметил Ахметов. Он уточнил, что руководство сети само вызвало специалистов по дезинфекции всех помещений в кафе. «У нас сейчас чище, чем в клинике», — подчеркнул Ахметов.

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Роспотребнадзор Казань кафе кишечная инфекция
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