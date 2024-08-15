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В МВД назвали огромным дефицит личного состава

Замглавы МВД Кубышко: В регионах наблюдается огромный некомплект личного состава
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В полиции наблюдается острая нехватка личного состава, особенно в регионах, заявил заместитель главы МВД России Владимир Кубышко на X Всероссийском молодежном образовательном форуме «Территория смыслов».

По его словам, в районных отделах российских регионов, которые посетил Кубышко, зачастую в разы меньше сотрудников, чем должно быть в норме. В одном из участков работало шестеро человек вместо сорока.

«Огромный некомплект. Но все оставшиеся свои задачи выполняют самоотверженно. Когда с ними разговариваешь, то все понимают, в каком положении находится наша страна», — сказал замминистра (цитата по ТАСС).

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В октябре 2023 года начальник финансово-экономического департамента ведомства Ирина Кальбфляйш заявила, что в МВД не хватает 100 тыс. сотрудников. По ее словам, уровень денежного довольствия полицейских неконкурентоспособный, в то же время «вопрос наличия полицейского на улице стоит очень остро и актуально».

Тогда Кальбфляйш отметила, что в бюджете на 2024 год не предусмотрена плановая индексация зарплаты полицейских на законодательном уровне, что не позволяет «удовлетворить все финансовые потребности» ведомства.

Глава договорно-правового департамента ведомства Олег Ветров добавил, что в Росгвардии также есть проблемы с финансированием, в первую очередь речь идет о новых регионах.

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МВД полиция «Территория смыслов»
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