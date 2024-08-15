 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Кабмин расширил перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны

Полярные Зори
Полярные Зори (Фото: Роман Денисов / Global Look Press)

Правительство расширило перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, в список добавили два муниципальных образования. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в своем телеграм-канале.

В перечень вошли город Полярные Зори Мурманской области и Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа.

«Эти населенные пункты расположены вблизи месторождений полезных ископаемых и станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. Также в них будут реализованы стратегически значимые проекты», — говорится в сообщении.

Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России
Политика
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

Перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов, был утвержден в декабре 2023 года. В него вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, относящихся к Арктической зоне. Список утвержден правительством по поручению президента.

В июне 2024 года президент Владимир Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России и заявил, что территория России будет прирастать за счет Арктики, где находятся основные запасы ресурсов.

По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в опорные агломерации Мурманской области до 2035 года планируется вложить свыше 4 трлн руб. Около 72% из них (2,9 трлн руб.) составляют частные инвестиции.

9 августа стало известно, что в городе Полярные Зори при Кольской атомной электростанции «Росэнергоатом» планирует реализовать пилотный проект, технопарк. При этом в состав подобных технопарков должны входить энергоемкие производственные мощности, в том числе по производству водорода, химических удобрений и изготовления электроники.

Банки оценили интерес россиян к ипотеке по экстравысоким ставкам

WSJ рассказала о роли Зеленского и Залужного в подрыве «Северных потоков»

В «Сбере» назвали пять стоп-слов и фраз, которые используют мошенники

Алаудинов сообщил об изменении тактики ВСУ в Курской области

Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с Западом

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

Подборка странных требований при аренде жилья

Названы мегаполисы, где сильнее всего упали продажи новостроек

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
правительство арктическая зона Арктика Мурманская область Чукотка
Материалы по теме
США обновили стратегию по Арктике с учетом потепления и расширения НАТО
Политика
Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России
Политика
Пентагон обновит стратегию по Арктике с учетом потепления
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Замглавы МВД России рассказал, как ему позвонили мошенники с УкраиныПолитика, 14:24
В МВД назвали огромным дефицит личного составаОбщество, 14:21
Российская армия освободила Крупец в Курской областиПолитика, 14:19
Роспотребнадзор закрыл кафе в Казани, где подавали азу с сальмонеллойОбщество, 14:15
Котировки «ЭсЭфАй» подскочили на 5% на фоне погашения 55% акцийИнвестиции, 14:14
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 14:06
Кабмин ужесточит контроль над управляющими компаниями многоэтажекНедвижимость, 13:59
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климатеРБК и УК «Эльга», 13:55
Кабмин расширил перечень опорных населенных пунктов Арктической зоныОбщество, 13:50
Sky News узнал, что ВСУ ввели в бой в Курской области британские танкиПолитика, 13:49
В Турции узнали о согласии игрока «Галатасарая» перейти в «Спартак»Спорт, 13:46
В ВСУ заявили об ухудшении ситуации в Донбассе из-за операции под КурскомПолитика, 13:40
Эксперты увидели первые признаки накопления, которых не было с марта 2024Крипто, 13:28
От «все могу» до «ничего не знаю»: как помочь начинающему джуниоруPro, 13:25