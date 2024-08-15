Кабмин расширил перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны
Правительство расширило перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, в список добавили два муниципальных образования. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в своем телеграм-канале.
В перечень вошли город Полярные Зори Мурманской области и Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа.
«Эти населенные пункты расположены вблизи месторождений полезных ископаемых и станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. Также в них будут реализованы стратегически значимые проекты», — говорится в сообщении.
Перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов, был утвержден в декабре 2023 года. В него вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, относящихся к Арктической зоне. Список утвержден правительством по поручению президента.
В июне 2024 года президент Владимир Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России и заявил, что территория России будет прирастать за счет Арктики, где находятся основные запасы ресурсов.
По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в опорные агломерации Мурманской области до 2035 года планируется вложить свыше 4 трлн руб. Около 72% из них (2,9 трлн руб.) составляют частные инвестиции.
9 августа стало известно, что в городе Полярные Зори при Кольской атомной электростанции «Росэнергоатом» планирует реализовать пилотный проект, технопарк. При этом в состав подобных технопарков должны входить энергоемкие производственные мощности, в том числе по производству водорода, химических удобрений и изготовления электроники.
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