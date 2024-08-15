Кабмин расширил перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны

Полярные Зори (Фото: Роман Денисов / Global Look Press)

Правительство расширило перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, в список добавили два муниципальных образования. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в своем телеграм-канале.

В перечень вошли город Полярные Зори Мурманской области и Билибинский муниципальный район Чукотского автономного округа.

«Эти населенные пункты расположены вблизи месторождений полезных ископаемых и станут базой для развития минерально-сырьевых центров, обеспечивающих развитие металлургической промышленности. Также в них будут реализованы стратегически значимые проекты», — говорится в сообщении.

Перечень опорных населенных пунктов Арктической зоны, которые станут базой для реализации экономических и инфраструктурных проектов, был утвержден в декабре 2023 года. В него вошли 16 агломераций, расположенных в девяти регионах, относящихся к Арктической зоне. Список утвержден правительством по поручению президента.

В июне 2024 года президент Владимир Путин назвал Арктику источником основных минеральных ресурсов России и заявил, что территория России будет прирастать за счет Арктики, где находятся основные запасы ресурсов.

По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в опорные агломерации Мурманской области до 2035 года планируется вложить свыше 4 трлн руб. Около 72% из них (2,9 трлн руб.) составляют частные инвестиции.

9 августа стало известно, что в городе Полярные Зори при Кольской атомной электростанции «Росэнергоатом» планирует реализовать пилотный проект, технопарк. При этом в состав подобных технопарков должны входить энергоемкие производственные мощности, в том числе по производству водорода, химических удобрений и изготовления электроники.