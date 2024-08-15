Воронежский губернатор перечислил суточную зарплату на помощь курянам
Губернатор Воронежской области Александр Гусев и его заместители перечислили на помощь жителям Курской области однодневный заработок. Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале, призвав других чиновников последовать их примеру.
«Уверен, этому примеру последуют и другие сотрудники правительства региона. Не сомневаюсь, что и сотрудники муниципальных, федеральных органов власти, работающие в Воронежской области, проявят солидарность с нашими соседями», — написал губернатор.
Он также опубликовал QR-код, по которому можно из приложения банка перечислить деньги на помощь жителям соседней области.
Гусев также рассказал, что днем ранее в Курск отправили 10 т продуктов и предметов гигиены, сбор гуманитарной помощи продолжается.
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