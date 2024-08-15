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С момента открытия пассажиры совершили по БКЛ более 500 млн поездок

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

С момента запуска движения по полному кругу Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро в марте 2023 года пассажиры совершили по ней уже более 500 млн поездок. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса Москвы.

«БКЛ, которую построили под личным руководством мэра Москвы Сергея Собянина, изменила поездки всех без исключения москвичей. Благодаря рекордному числу пересадок линия стала одной из самых востребованных, — отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. — Сейчас пассажиры совершают по ней более 1,3 млн поездок в рабочий день, и этот показатель постоянно растет».

Движение по полному ходу БКЛ было торжественно открыто 1 марта 2023 года. На момент запуска она имела длину 70 км и 31 станцию и стала самой протяженной кольцевой линией метро в мире. По данным Дептранса, за прошедшие полтора года запуск БКЛ позволил разгрузить некоторые участки старых линий до 23%, на отдельных станциях — до 40%. Горожане стали экономить до 45 минут времени в пути.

Кроме того, благодаря Большому кольцу в периферийных районах города развивается деловая активность. Как сообщают в столичной мэрии, за эти полтора года вокруг станций БКЛ появилось 250 тыс. новых рабочих мест, а к 2030 году, по прогнозам, показатель дойдет до 400 тыс.

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