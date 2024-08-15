Для тушения пожара на заводе в Люберцах привлекли вертолет
В Люберцах в Подмосковье тушат пожар в производственном здании, сообщила пресс-служба МЧС России. Предварительно, пострадавших нет.
К настоящему моменту площадь пожара увеличилась до 3500 кв. м. К месту вылетел вертолет Ми-26 АСЦ.
По данным «Москвы 24», пожар произошел на территории бывшего завода имени Ухтомского.
Как сообщил телеграм-канал SHOT, в здании на улице 65 лет Победы загорелось помещение в компании «Структура Арт», которая производит декорации для различных мероприятий и форумов.
Накануне в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга загорелся гараж на территории завода «Красный треугольник». Огонь распространился по площади 150 кв. м. Пожар потушили за час, на месте работали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.
В здании, где произошло возгорание, выпускали резиновые изделия, в частности конвейерные ленты. Всего промышленный комплекс включает в себя 150 корпусов. Часть объектов находится в городской собственности, в остальных открыты мастерские, офисы, студии.
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