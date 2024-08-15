ФСБ показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиян
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области. Его готовили сторонники идеологии массовых убийств, уточнили в спецслужбе.
Злоумышленники планировали совершить теракт в Тобольске, это двое россиян, их задержали. У них нашли два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. В средствах связи задержанных нашли инструкции по изготовлению бомб и видеозаписи их испытаний.
В региональном управлении Следственного комитета против двух жителей Тюменской области возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту. Следователи утверждают, что задержанные планировали взорвать административное здание органов внутренних дел в Тобольске. Обоих заключили под стражу.
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