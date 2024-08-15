 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

ФСБ показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиян

ФСБ показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиян
Video

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте МВД в Тюменской области. Его готовили сторонники идеологии массовых убийств, уточнили в спецслужбе.

Злоумышленники планировали совершить теракт в Тобольске, это двое россиян, их задержали. У них нашли два самодельных зажигательных устройства и самодельное взрывное устройство. В средствах связи задержанных нашли инструкции по изготовлению бомб и видеозаписи их испытаний.

В региональном управлении Следственного комитета против двух жителей Тюменской области возбудили уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту. Следователи утверждают, что задержанные планировали взорвать административное здание органов внутренних дел в Тобольске. Обоих заключили под стражу.

ФСБ заподозрила сотрудницу воинской части в передаче информации Украине
Политика
Фото:Дмитрий Макеев / РИА Новости

Россия вышла из конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств

Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве

На Солнце произошла мощная вспышка

Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС

Силуанов дал россиянам совет, куда вложить деньги

Читайте форум РБК-Крипто в Telegram

В Новой Зеландии благотворительная организация разослала леденцы с метамфетамином

Видео с украинскими военными, взятыми в плен в Курской области

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ФСБ Тобольск Тюменская область теракт
Материалы по теме
В НАК сообщили о предотвращении в России 110 терактов с начала года
Политика
Захарова назвала терактом удары ВСУ по российским регионам
Политика
ФСБ задержала планировавшего теракт против чиновников Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 августа
EUR ЦБ: 100,31 (-0,25) Инвестиции, 14 авг, 17:47 Курс доллара на 15 августа
USD ЦБ: 90,01 (-2,65) Инвестиции, 14 авг, 17:47
Киев признал, что обсуждал операцию в Курской области с ЗападомПолитика, 11:15
Владельцам смартфонов на Android в России угрожает новое шпионское ПОPro, 11:14
Алаудинов сообщил о зачистке Мартыновки в Курской областиПолитика, 11:10
ФСБ показала кадры задержания готовивших в Тобольске теракт россиянПолитика, 11:04
Дистрибьютор «Русский Свет» запустил собственный бренд светотехникиОтрасли, 11:03
Аэропорт Кёльн/Бонн возобновил работу после проникновения неизвестныхОбщество, 11:03
Фокус на негатив. Что повлияло на падение курса биткоинаКрипто, 11:03
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Реклама и аналитика: что использует бизнес для роста в e-commerceТренды, 11:01
Зумеры изобрели бедность: как появился тренд на «недопотребление»Pro, 10:57
Семь российских вузов вошли в рейтинг лучших университетов мираОбщество, 10:46
Суды и штрафы: чем опасно занижение цены при сделках с жильемНедвижимость, 10:43
Суд в Москве оштрафовал за пропаганду ЛГБТ женщину за ролики с поцелуямиОбщество, 10:41
Ведущий снайпер КХЛ пропустит старт сезона из-за травмыСпорт, 10:39
Отмена утильсбора: Мишустина попросили пересмотреть ситуацию на авторынкеАвто, 10:37