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В России отказались от кибертурниров по игре League of Legends из-за ЛГБТ

Президент Федерации компьютерного спорта Дмитрий Смит связал отмену турниров по игре с тем, что разработчик Riot Games «проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-направлений»
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Федерация компьютерного спорта России отказалась от кибертурниров по игре League of Legends (LoL) из‑за ЛГБТ-персонажей (в ноябре 2023 года Верховный суд России признал экстремистской организацией «международное общественное движение ЛГБТ» и запретил его), сообщил RTVI президент организации Дмитрий Смит.

По его словам, организаторы турниров LoL не запрещали проводить в России соревнования. Отмену турниров Смит связывает с тем, что разработчик игры, американская компания Riot Games, «проводит агрессивную политику с точки зрения продвижения ЛГБТ-направлений», что противоречит российскому законодательству. «Поэтому Федерация компьютерного спорта России не проводит соревнований по League of Legends и Valorant. Соревнования по этим дисциплинам в стране мы решили не проводить», — объяснил ее президент.

League of Legends (LoL) — игра в жанре MOBA (многопользовательская онлайн-боевая арена, тот же жанр, что и DOTA), она была выпущена в 2009 году. Ее разработчик — компания Riot Games, контрольный пакет акций которой принадлежит китайскому конгломерату Tencent. В 2022 году разработчик ввел в игру первого темнокожего чемпиона-гея (персонажа) К'Санте. Сейчас в игре около десятка ЛГБТ-персонажей.

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Фото:sberbank.com

В марте 2023 года председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ) Григорий Гуров рассказал Daily Storm о жалобах родителей киберспортсменов на «ЛГБТ-пропаганду» в League Of Legends. «Это действительно проблемный вопрос. Мы получили по нему много негатива от родителей и обращения от них с просьбой рассмотреть эту проблему», — сообщил Гуров.

По его словам, турниры по игре проводились в рамках проекта «Всероссийская киберспортивная лига» Российского движения школьников (РДШ). Этот проект появился еще до того, как РДШ вошло в состав «Движения первых». «Поэтому пока заканчиваются соревнования, которые еще начинались при РДШ. Дальше мы будем эти подходы пересматривать и примем решение, уже исходя из мнения ребят в конечном итоге. Пока это решение еще не принято», — пояснил он.

«Они [Riot Games] вводят персонажей, которые чуть-чуть поинтереснее. Ими начинают фанатеть большое количество людей. А потом говорят: а вы знаете, что этот персонаж лесбиянка? А вот этот брутальный мужчина на самом деле гей? Что, вы их любить перестанете, играть перестанете после этого? Нет, не перестанете», — объяснил источник RTVI. Чтобы «не подвергать наших спортсменов лишнему искушению», LoL была исключена из соревнований, пояснил собеседник.

После начала военных действий на Украине российские команды оказались отрезаны от участия в киберспортивных турнирах, некоторые из них, например Vitrus.pro и Team Spirit, переехали за границу.

В декабре 2022 года Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола среди лиц любого возраста. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн тогда пояснял, что «запрет ЛГБТ-пропаганды охватывает видеоигры».

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Елена Чернышова
ЛГБТ Россия видеоигры киберспорт
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