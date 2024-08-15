Под Анапой попал в ДТП микроавтобус с 19 пассажирами и спящим водителем за рулем

Под Анапой перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами

Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю

Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Volkswagen Transporter, в котором находились 19 пассажиров, перевернулся около 4:00 мск в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. По данным полиции, все остались живы. Количество пострадавших уточняется.

Предварительно в МВД установили, что 56-летний водитель, житель Владикавказа, уснул за рулем. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу.

«За медицинской помощью обратились 7 человек, проводится административное расследование», — заявил командир отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Анапе майор полиции Виктор Ярушевский.

13 августа грузовик-тягач столкнулся с рейсовым автобусом на юге Москвы, пассажир общественного транспорта попал в больницу.

По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на Липецкой улице, в районе дома 46. Водитель грузовика допустил столкновение с автобусом, разворачиваясь.