Под Анапой перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами
Микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Volkswagen Transporter, в котором находились 19 пассажиров, перевернулся около 4:00 мск в районе хутора Тарусино на трассе Новороссийск — Керчь. По данным полиции, все остались живы. Количество пострадавших уточняется.
Предварительно в МВД установили, что 56-летний водитель, житель Владикавказа, уснул за рулем. Он осуществлял перевозку пассажиров в частном порядке из Владикавказа в Анапу.
«За медицинской помощью обратились 7 человек, проводится административное расследование», — заявил командир отдельной роты ДПС ГИБДД ОМВД России по Анапе майор полиции Виктор Ярушевский.
13 августа грузовик-тягач столкнулся с рейсовым автобусом на юге Москвы, пассажир общественного транспорта попал в больницу.
По данным Госавтоинспекции, ДТП произошло на Липецкой улице, в районе дома 46. Водитель грузовика допустил столкновение с автобусом, разворачиваясь.
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