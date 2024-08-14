На северо-востоке Франции разбились два военных самолета

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Два военных самолета потерпели крушение во французском департаменте Мёрт и Мозель, сообщает L'Est Républicain. Местные власти сообщили в Х о начале поисковой операции.

По информации издания, на месте происшествия обнаружили одного пилота — он травмирован, но находится в сознании. Поиски еще двух военных продолжаются.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню в своем микроблоге в X уточнил, что в авиакатастрофе столкнулись два истребителя Rafale из эскадрильи «Аквитания».

По информации AFP, все пилоты имеют французское гражданство. Украинские летчики, которые тренируются во Франции, проходят обучение на другой базе и пользуются другими самолетами.

Ранее, 9 августа, в бразильском штате Сан-Паулу разбился самолет. На его борту находились 58 пассажиров и четыре члена экипажа, все погибли. По данным CNN, в момент крушения самолет врезался в несколько домов.