Финляндия увеличила выпуск боеприпасов в пять раз из-за Украины
С начала специальной военной операции на Украине Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз, заявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Трансляция пресс-конференции велась на канале правительства Финляндии на YouTube.
«Война на Украине показала важность оборонной промышленности для производства критически важных оборонных материалов Финляндия увеличила производство боеприпасов в пять раз, это должно произойти и во всем ЕС (Евросоюзе. — РБК)», — сказал Орпо.
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал на пресс-конференции также заявил, что страна будет продолжать оказывать Украине поддержку и выделять 0,25% ВВП страны в качестве военной помощи ВСУ. Кроме того, он отметил, что необходимо «продолжать работать над усилением санкций» против России.
В конце июня Финляндия объявила об отправке на Украину 24-й партии военной помощи на €159 млн. Всего с февраля 2022 года финские власти выделили Киеву €2,2 млрд военной помощи.
Хельсинки также оказывают помощь Киеву, проводя обучение украинских военных, которое касается технической подготовки по использованию переданных боевых систем.
За день до этого, 27 июня, МИД Финляндии заявил о подписании соглашения по поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки планировала выделить Киеву €500 тыс.
Москва осуждает военную и финансовую помощь Украине. Российские власти считают, что это ведет к дальнейшей эскалации конфликта.
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