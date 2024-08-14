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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе раздался взрыв

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Юлий Зозуля / Global Look Press
Фото: Юлий Зозуля / Global Look Press

Взрыв был слышен в Одессе, в окрестностях которой чуть ранее объявили воздушную тревогу, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале.

Он указал, что в городе раздался звук взрыва, и попросил его жителей оставаться в укрытиях.

«Есть информация о повторном пуске баллистики», — добавил Труханов.

По данным порталов, отслеживающих воздушные тревоги, опасность атак объявлена в Одесской, Николаевской, Никопольской, Херсонской и Луганской областях.

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