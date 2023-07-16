Россияне получили пять золотых медалей Международной физической олимпиады

Россияне завоевали пять золотых медалей на Международной физической олимпиаде школьников

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Россияне завоевали пять золотых медалей на 53-й Международной физической олимпиаде школьников в Токио, сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения.

Олимпиада проходила в два тура: в первом оценивались решения теоретических задач как минимум из четырех разделов физики, а во втором — выполнение лабораторной работы. Участие в ней принимали представители 80 государств. Россияне участвовали в олимпиаде в очном формате.

Тренерским штабом российской сборной руководил проректор по учебной работе Московского физико-технического института (МФТИ) Артем Воронов.

В 2023 году российскую сборную сформировали по итогам Азиатской физической олимпиады. Также учитывались результаты учебно-тренировочных сборов и заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Международная физическая олимпиада (IPhO — International Physics Olympiad) ежегодно проводится для старшеклассников с 1967 года. Это самая престижная международная олимпиада по физике для учащихся школ. Участие в ней принимают национальные сборные максимум из пяти школьников.

В этом году мероприятие проходит с 10 по 17 июля. Мероприятие состоялось в очном формате впервые за три года. Три предыдущие олимпиады были отменены или проводились в онлайн-формате из-за пандемии.