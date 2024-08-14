Два бомбардировщика Ту-22 выполнили 5-часовой полет над Балтийским морем

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Два российских бомбардировщика Ту-22М3 в плановом полете прошли над нейтральными водами Балтийского моря, сообщило Минобороны.

Он длился около пяти часов. Бомбардировщики сопровождали российские самолеты Су-30СМ и Су-27, а на отдельных участках — иностранные истребители. В оборонном ведомстве подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ту-22М3 — носитель ядерных и обычных бомб, баллистических и крылатых ракет. Впервые самолет был запущен в серийное производство в 1978 году, в 2018 году прошел глубокую модернизацию.

Российские летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Так, в конце июля два ракетоносца Ту-95МС совершили полет над Японским морем, он длился более десяти часов.