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Военная операция на Украине ,  
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«Укрэнерго» сообщило о повреждении двух энергообъектов на севере и юге

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Два объекта энергетической инфраструктуры на севере и юге Украины получили повреждения. Об этом сообщает национальный оператор «Укрэнерго».

По его данным, один из энергообъектов, расположенный в южном регионе, был поврежден утром 14 августа. «Обесточивания потребителей не было, продолжаются аварийно-восстановительные работы», — сообщила пресс-служба компании.

Энергообъект на севере страны был поврежден ночью, в результате чего у потребителей в отдельных районах Черниговской области пропал свет. «Наутро энергопитание всех потребителей восстановлено», — добавили в «Укрэнерго».

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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