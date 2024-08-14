Глава LVMH Арно покинул тройку рейтинга миллиардеров Bloomberg

Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Французский бизнесмен, основатель и президент группы компаний LVMH Бернар Арно вышел из тройки самых состоятельных людей мира, следует из списка миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Француз Арно спустился на четвертое место — его состояние Bloomberg оценил в $185 млрд, с начала года оно упало на $23 млрд. В тройку лидеров входят владелец X и Tesla Илон Маск ($235 млрд), основатель онлайн-ретейлера Amazon Джефф Безос ($193 млрд) и руководитель корпорации Meta Марк Цукерберг ($188 млрд). Все они — американцы. При этом Арно — единственный предприниматель в первой десятке, не являющийся гражданином США.

LVMH со штаб-квартирой в Париже — крупнейший в мире конгломерат предметов роскоши, объединивший более 70 брендов от Tiffany & Co до Christian Dior и производителя шампанского Dom Perignon. Арно и его семья владеют 48% акционерного капитала LVMH.

Индекс миллиардеров Bloomberg — это ежедневно обновляемый рейтинг самых богатых людей мира, который агентство публикует с 2012 года. Он является динамическим показателем личного благосостояния, основанным на отчетах Bloomberg и изменениях рынков и экономики в целом.