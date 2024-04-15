 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

FT узнала, как Арно пытается спасти LVMH от возможности разориться

FT: Бернар Арно готовит пятерых детей к передаче группы LVMH за €400 млрд
Глава LVMH Бернар Арно, чтобы застраховать семейное дело от потенциальных потрясений, готовится передать ключевые посты в корпорации своим детям, которых готовили к руководству бизнесом с раннего детства
Бернар Арно
Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Глава LVMH Бернар Арно стремится избежать разорения подконтрольной ему группы LVMH стоимостью почти в €400 млрд и тщательно готовится к тому, чтобы его пятеро детей возглавили ее, передает Financial Times.

В качестве отрицательного примера, которого хочет избежать бизнесмен, издание привело проблемы французской семьи Лагардер. Медиагруппа семьи, Lagardere, оказалась в долгах и была распродана Арно Лагардером по частям после неожиданной смерти главы компании, его отца Жан-Люка Лагардера в 2003 году. Вторым примером стал распад американского конгломерата General Electric — в начале апреля он завершил разделение на три компании.

На особое внимание к наследию Арно указывает и назначение Стефана Бьянки на должность генерального директора подразделения часов и ювелирных изделий LVMH. FT пишет, что этот менеджер помог семейной компании Yves Rocher пережить период смены поколений после смерти основателя, что позволило Брису Роше, которому в 1998 году было всего 19 лет, возглавить бизнес

«Для Арно семья священна, поэтому все строится вокруг нее», — сообщил изданию близкий к миллиардеру источник. По данным FT, всех детей Арно готовили к руководству бизнесом с раннего детства, они работают в конгломерате в паре с наставниками из топ-менеджеров.

Двое сыновей Арно Александр и Фредерик были выдвинуты кандидатами на места в совете директоров LVMH, их должны утвердить на ежегодном собрании 18 апреля.

Миллиардер второй год подряд возглавляет список богатейших людей по версии Forbes. Его состояние выросло с $37,2 млрд в 2015 году до $233 млрд. LVMH включает в себя 75 модных и косметических брендов, в том числе Louis Vuitton и Sephora. В в 2021 году LVMH приобрела американскую ювелирную компанию Tiffany&Co за $15,8 млрд, что считается крупнейшим приобретением люксового бренда в истории.

Рыночная капитализация LVMH упала за год на 13,43%, до $426,81 млрд (по состоянию на 15 апреля 15:44 мск). Корпорация занимает по этому показателю 19-е место в мире и лидирующую позицию среди французских компаний.

Арно и его семья владеют 48% акционерного капитала LVMH и 64% голосующих акций.

Все пятеро детей Арно работают в LVMH. В июле 2022 года миллиардер предложил реорганизовать свою холдинговую компанию Agache, чтобы предоставить им равные доли участия, сообщил Forbes. В рамках созданной структуры все члены семьи Арно имеют равное право голоса и при принятии стратегических решений должны быть единодушны.

Источники, близкие к компании, рассказали FT, что еще слишком рано говорить о том, кто займет руководящий пост. Хотя старшая дочь Арно Дельфина занимает ключевые должности — она является исполнительным директором Christian Dior, членом исполнительного комитета LVMH и заместителем управляющего директора LVMH — аналитики не исключают другие сценарии.

Forbes назвал богатейших бизнесменов мира
Бизнес
Марк Цукерберг

FT полагает, что следующему поколению арно потребуется проявить больше изобретательности для поддержания роста, и они больше не смогут полагаться на китайских потребителей, за счет которых люксовый сектор рос на протяжении большей части последнего десятилетия. По оценке Флавио Середы, управляющего портфелем ценных бумаг в фонде GAM, доля LVMH на мировом рынке предметов роскоши выросла с 14% в 2018 году до 24% сегодня, а в ближайшие годы может увеличиться до 30%.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Георгий Смирнов
Бернар Арно Forbes разорение LVMH
Материалы по теме
Взлет Цукерберга. Десятка богатейших людей мира по версии Forbes
Бизнес
Forbes назвал богатейшего бизнесмена России и 19 новых миллиардеров
Бизнес
Четыре звезды спорта вошли в список миллиардеров Forbes
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 99,79 (+0,07) Инвестиции, 16:28 Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 93,59 (+0,15) Инвестиции, 16:28
Глава японской Asahi пожаловался на сокращение потребления алкоголя Бизнес, 17:07
FT узнала, как Арно пытается спасти LVMH от возможности разориться Бизнес, 17:03
Как выбрать профессию подростку, чтобы он стал счастливым взрослым Стиль, 16:56
Мосгорсуд признал законным арест еще одного фигуранта дела «Крокуса» Политика, 16:50
Муж Лерчек решил отсудить у нее более ₽1,2 млрд при разделе имущества Общество, 16:47
Почему в апреле нефть может установить новый годовой максимум Pro, 16:43
Курс доллара впервые за 34 года превысил отметку 154 иены Инвестиции, 16:43
Скидки исчезнут сегодня
До −76% на подписку РБК Pro и опции
За скидкой
«Здесь вообще страшно». Жительница Орска показала дом после наводнения Общество, 16:42
Глава «Роскосмоса» выступил против рекламы собачьего корма на ракетах Технологии и медиа, 16:22
Путин указал губернатору на снижение рождаемости в Волгоградской области Политика, 16:22
Путин пожелал удачи на выборах действующему волгоградскому губернатору Политика, 16:22
Скачки валют и санкции непредсказуемы: как вписать эти риски в договоры Pro, 16:12
Два первых поезда для ВСМ Москва — Петербург заказали за ₽12 млрд Бизнес, 16:12
Как и зачем делают промышленный клининг на производствах РБК и Kärcher, 16:12