FT узнала, как Арно пытается спасти LVMH от возможности разориться

Глава LVMH Бернар Арно, чтобы застраховать семейное дело от потенциальных потрясений, готовится передать ключевые посты в корпорации своим детям, которых готовили к руководству бизнесом с раннего детства

Бернар Арно (Фото: Vincent Isore / imago-images.de / Global Look Press)

Глава LVMH Бернар Арно стремится избежать разорения подконтрольной ему группы LVMH стоимостью почти в €400 млрд и тщательно готовится к тому, чтобы его пятеро детей возглавили ее, передает Financial Times.

В качестве отрицательного примера, которого хочет избежать бизнесмен, издание привело проблемы французской семьи Лагардер. Медиагруппа семьи, Lagardere, оказалась в долгах и была распродана Арно Лагардером по частям после неожиданной смерти главы компании, его отца Жан-Люка Лагардера в 2003 году. Вторым примером стал распад американского конгломерата General Electric — в начале апреля он завершил разделение на три компании.

На особое внимание к наследию Арно указывает и назначение Стефана Бьянки на должность генерального директора подразделения часов и ювелирных изделий LVMH. FT пишет, что этот менеджер помог семейной компании Yves Rocher пережить период смены поколений после смерти основателя, что позволило Брису Роше, которому в 1998 году было всего 19 лет, возглавить бизнес

«Для Арно семья священна, поэтому все строится вокруг нее», — сообщил изданию близкий к миллиардеру источник. По данным FT, всех детей Арно готовили к руководству бизнесом с раннего детства, они работают в конгломерате в паре с наставниками из топ-менеджеров.

Двое сыновей Арно Александр и Фредерик были выдвинуты кандидатами на места в совете директоров LVMH, их должны утвердить на ежегодном собрании 18 апреля.

Миллиардер второй год подряд возглавляет список богатейших людей по версии Forbes. Его состояние выросло с $37,2 млрд в 2015 году до $233 млрд. LVMH включает в себя 75 модных и косметических брендов, в том числе Louis Vuitton и Sephora. В в 2021 году LVMH приобрела американскую ювелирную компанию Tiffany&Co за $15,8 млрд, что считается крупнейшим приобретением люксового бренда в истории. Рыночная капитализация LVMH упала за год на 13,43%, до $426,81 млрд (по состоянию на 15 апреля 15:44 мск). Корпорация занимает по этому показателю 19-е место в мире и лидирующую позицию среди французских компаний. Арно и его семья владеют 48% акционерного капитала LVMH и 64% голосующих акций.

Все пятеро детей Арно работают в LVMH. В июле 2022 года миллиардер предложил реорганизовать свою холдинговую компанию Agache, чтобы предоставить им равные доли участия, сообщил Forbes. В рамках созданной структуры все члены семьи Арно имеют равное право голоса и при принятии стратегических решений должны быть единодушны.

Источники, близкие к компании, рассказали FT, что еще слишком рано говорить о том, кто займет руководящий пост. Хотя старшая дочь Арно Дельфина занимает ключевые должности — она является исполнительным директором Christian Dior, членом исполнительного комитета LVMH и заместителем управляющего директора LVMH — аналитики не исключают другие сценарии.

FT полагает, что следующему поколению арно потребуется проявить больше изобретательности для поддержания роста, и они больше не смогут полагаться на китайских потребителей, за счет которых люксовый сектор рос на протяжении большей части последнего десятилетия. По оценке Флавио Середы, управляющего портфелем ценных бумаг в фонде GAM, доля LVMH на мировом рынке предметов роскоши выросла с 14% в 2018 году до 24% сегодня, а в ближайшие годы может увеличиться до 30%.