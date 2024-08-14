В Нижнем Новгороде на двух школьников завели дело о фейках об армии

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Следователи в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении двух старшеклассников, сообщает региональное управление МВД.

Как уточнили в ведомстве, еще в октябре 2023 года в полицию поступило сообщение от администрации школы из-за ролика, в котором два ученика «в утвердительной форме распространяют информацию порочащего характера» о российской армии. Как показала экспертиза, информация из ролика «носит заведомо ложный характер».

Следователи завели уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России — п. «б» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса. По статье грозит до десяти лет лишения свободы. Молодых людей задержали 13 августа, в полиции уточнили, что они 2006 года рождения.

«Ъ-Приволжье» в ноябре 2023 года сообщил, что в отношении двух учащихся нижегородского лицея № 82 составили протоколы по статье о дискредитации армии — ст. 20.3.3 КоАП. Заявление на учеников написала директор учебного заведения Нина Говорова из-за видео с обсуждением военной операции на Украине. В полиции уточнили, что школьникам было по 17 лет. После этого в правила внутреннего распорядка учащихся нижегородского лицея № 82 внесли запрет на осуждение армии, чиновников и своего директора, добавило издание.