В Нижнем Новгороде на двух школьников завели дело о фейках об армии
Следователи в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по статье о фейках о российской армии в отношении двух старшеклассников, сообщает региональное управление МВД.
Как уточнили в ведомстве, еще в октябре 2023 года в полицию поступило сообщение от администрации школы из-за ролика, в котором два ученика «в утвердительной форме распространяют информацию порочащего характера» о российской армии. Как показала экспертиза, информация из ролика «носит заведомо ложный характер».
Следователи завели уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России — п. «б» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса. По статье грозит до десяти лет лишения свободы. Молодых людей задержали 13 августа, в полиции уточнили, что они 2006 года рождения.
«Ъ-Приволжье» в ноябре 2023 года сообщил, что в отношении двух учащихся нижегородского лицея № 82 составили протоколы по статье о дискредитации армии — ст. 20.3.3 КоАП. Заявление на учеников написала директор учебного заведения Нина Говорова из-за видео с обсуждением военной операции на Украине. В полиции уточнили, что школьникам было по 17 лет. После этого в правила внутреннего распорядка учащихся нижегородского лицея № 82 внесли запрет на осуждение армии, чиновников и своего директора, добавило издание.
Минэк поддержал введение минимальной доли электромобилей в таксопарках
Собянин объяснил перекладывание плитки в Москве
Правительство продлило запрет на экспорт бензина до конца года
Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить Курскую АЭС
Силуанов: Минфин и ЦБ перешли к обсуждению создания криптобирж
Семь трендов, которые определят рынок вина в будущем
Росреестр зафиксировал рекорд по выдаче ипотеки в Москве
Ученые выяснили, что отсутствие личностного роста приводит к деменции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов