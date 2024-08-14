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Политика ,  
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Захарова поблагодарила антифашистов за борьбу с почитанием офицеров СС

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова поблагодарила немецких антифашистов за решение Минобороны Германии отменить внесение бывших офицеров СС в список почитаемых военных. Свою благодарность она выразила в телеграм-канале.

«Да! Благодарю всех антифашистов, которые не остались в стороне и выступили открыто с принципиальной оценкой!» — написала дипломат.

О том, что Минобороны Германии на фоне критики решило не включать в список военных героев офицеров вермахта, часть которых состояла в НСДАП и СС, сообщил представитель ведомства Арне Коллац. Его цитировало агентство «РИА Новости». По его словам, дополнения и формулировки, касающихся этих военных, отозваны.

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Политика
Мария Захарова

12 августа Захарова рассказала, что начальник Управления готовности и обеспечения вооруженных сил Минобороны Германии Кай Роршнайдер собирается издать уточняющую директиву бундесвера о том, какие традиции стоит почитать германским солдатам. По ее словам, Роршнайдер собрался добавить в него целый список «нацистских солдат, офицеров и генералов, готовых стать «примером военного превосходства, оперативной готовности и воли к борьбе для достижения цели, когда этого требует миссия». Захарова призвала «бить в набат, чтобы планета очнулась».

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Мария Захарова Германия военные нацизм
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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