Захарова назвала ядерным терроризмом пожар на Запорожской АЭС

Мария Захарова (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Атака на Запорожскую АЭС со стороны Украины — это «акт ядерного терроризма», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

По ее словам, эта атака показала миру, какую опасность представляют собой финансовая и военная помощь Украине.

Вечером 11 августа на градирне ЗАЭС произошел пожар. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Там добавили, что повреждение получила градирня. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.

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