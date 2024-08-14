Захарова назвала ядерным терроризмом пожар на Запорожской АЭС
Атака на Запорожскую АЭС со стороны Украины — это «акт ядерного терроризма», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
По ее словам, эта атака показала миру, какую опасность представляют собой финансовая и военная помощь Украине.
Вечером 11 августа на градирне ЗАЭС произошел пожар. Как заявили в «Росатоме», причиной стали удары двух украинских беспилотников. Там добавили, что повреждение получила градирня. Президент Украины Владимир Зеленский, сообщая о пожаре на станции, возложил ответственность на Россию.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что «эти безрассудные атаки ставят под угрозу ядерную безопасность и увеличивают риск ядерной аварии». После осмотра ЗАЭС агентство не назвало точную причину пожара.
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