Путин поддержал планы врио калининградского губернатора пойти на выборы
Президент Владимир Путин поддержал выдвижение врио главы Калининградской области Алексея Беспрозванных на выборах губернатора в сентябре 2024 года.
Об этом Путин заявил на встрече с Беспрозванных в Ново-Огарево, отчет о которой опубликован на сайте Кремля.
«Я еще раз хотел бы поблагодарить вас за оказанное доверие. И если калининградцы доверят руководство Калининградской областью, сделаю все, чтобы оправдать ваше доверие и доверие жителей региона», — сказал врио губернатора.
«Алексей Сергеевич, я же вас назначал временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь», — ответил Путин. Он уточнил, что окончательное решение должны принять жители региона.
Беспрозванных был назначен врио губернатора 15 мая 2024 года. До этого он был замминистра промышленности и торговли.
Его предшественник на этом посту Антон Алиханов был назначен министром промышленности и торговли. Алиханов стал самым молодым членом кабинета министров.
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