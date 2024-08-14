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Экс-глава Росмолодежи объяснила отставку семейными обстоятельствами

Разуваева покинула пост главы Росмолодежи из-за семейных обстоятельств
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Ксения Разуваева (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Бывшая глава Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила, что завершила работу в агентстве по личным и семейным обстоятельствам.

«К сложному шагу оставить свою должность меня побудили личные семейные обстоятельства», — написала она в телеграм-канале, подчеркнув, что они не должны мешать работе. По словам Разуваевой, решение покинуть пост далось ей «очень непросто».

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Разуваеву от должности 14 августа. Временно исполнять обязанности главы агентства будет Денис Аширов, который ранее занимал должность статс-секретаря — заместителя руководителя Росмолодежи.

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Ксения&nbsp;Разуваева

Разуваевой 33 года. В 2014 году она возглавила Роспатриотцентр, подведомственное учреждение Росмолодежи. Разуваева отвечала в том числе за подготовку молодежных образовательных форумов, таких как «Территория смыслов на Клязьме» и «Таврида» в Крыму, развитие волонтерства и патриотического воспитания.

В 2021 году она перешла на работу в президентскую администрацию, где возглавляла департамент молодежных проектов и добровольческих инициатив. В том же году возглавила Росмолодежь.

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