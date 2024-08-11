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Общество ,  
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В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 800 кв. м

В Московском районе Санкт-Петербурга на площади 800 кв. м. загорелся склад, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 800 кв. м
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В результате пострадали двое сотрудников склада, их госпитализировали, рассказали в ведомстве. Там уточнили, что возгорание локализовали.

В тушении пожара задействованы 28 человек и 6 единиц техники. По данным ТАСС, пожар произошел по адресу: 5-й Предпортовый проезд, 3.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Утром 11 августа склад также загорелся в подмосковных Мытищах. Там огонь охватил одну тысячу кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет. 

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Санкт-Петербург склад Пожар МЧС
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