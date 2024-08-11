В Санкт-Петербурге загорелся склад на площади 800 кв. м
В Московском районе Санкт-Петербурга на площади 800 кв. м. загорелся склад, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.
В результате пострадали двое сотрудников склада, их госпитализировали, рассказали в ведомстве. Там уточнили, что возгорание локализовали.
В тушении пожара задействованы 28 человек и 6 единиц техники. По данным ТАСС, пожар произошел по адресу: 5-й Предпортовый проезд, 3.
Утром 11 августа склад также загорелся в подмосковных Мытищах. Там огонь охватил одну тысячу кв. м. По предварительным данным, пострадавших нет.
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