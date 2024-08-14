«Известия» узнали о споре о незаконной регистрации индийского препарата

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Индийская фармкомпания «Копран Ризерч лабараториз лимитед» подала в Арбитражный суд Москвы иск против российского Минздрава из-за незаконной регистрации в России антибиотика «Биапенем», сообщает газета «Известия» со ссылкой на иск.

В документе производитель заявил о нарушении патентных прав на использование своей субстанции для препарата «Биапенем». Регистрационное удостоверение на антибиотик в России принадлежит другой индийской компании — «Джодас Экспоим». Площадку для производства антибиотика предоставило российское ООО «Интерфарма».

В «Копран Ризерч» утверждают, что конкуренты при подаче документов на регистрацию в Минздрав подделали согласие «Копран Ризерч» на использование действующего вещества в «Биапенеме». Решить спор в досудебном порядке компаниям не удалось, в суд индийский производитель лекарства обратился в феврале. В суде представители «Джодас Экспоим» не опровергли факт подлога документов, отметил в разговоре с «Известиями» адвокат истца Борис Малахов.

«Биапенем» используют для лечения бактериальных инфекций. Его прописывают для лечения сепсиса, пневмонии, абсцесса легких, вторичной инфекции, вызванной хроническим поражением дыхательных путей, осложненных инфекций мочевыводящих путей.

«Копран Ризерч» потребовала от Минздрава подтвердить подлинность документов, которые их конкурент направил в ходе регистрации антибиотика. В ведомстве отметили, что представленные в рамках регистрации документы соответствуют требованиям.

По словам Малахова, после подачи иска в «Джодас Экспоим» изменили регистрационное досье антибиотика и указали в качестве производителя действующего вещества китайскую компанию.

На заседании в июле Арбитражный суд постановил, что требования «Копран Ризерч» не подлежат удовлетворению. Компания обжаловала решение, новое заседание назначили на 16 сентября.