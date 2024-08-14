Националиста Поткина заочно арестовали по новому делу об отмывании денег
Националиста Александра Поткина (известного также под псевдонимом Александр Белов) заочно арестовал Замоскворецкий районный суд Москвы, сообщает ТАСС.
Поткина обвиняют в отмывании похищенного: п.п. «а», «б», ч. 4 ст. 174 УК (легализация приобретенных другими лицами преступным путем денежных средств организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Постановление суда первой инстанции обжаловано защитой обвиняемого.
Адвокат Поткина Игорь Поповский рассказал «Коммерсанту», что поводом к подаче заявления против него стал эпизод из уголовного дела 2015 года, в рамках которого его подзащитного судили за разжигание межнациональной розни, организацию экстремистского сообщества и отмывание денег, похищенных у вкладчиков казахстанского БТА-банка (в начале 2000-х Поткин сотрудничал с тогдашним совладельцем БТА-банка, казахстанским оппозиционером Мухтаром Аблязовым — в репсублике его обвиняли в хищении у вкладчиков банка $5 млрд).
Издание уточняет, ссылаясь на следователя, что обвинение Поткину было предъявлено заочно в январе 2024 года, после чего он сразу был объявлен в федеральный розыск, а в марте — уже и международный.
С 2011 по 2015 год Поткин руководил националистической организацией «Русские», которая была признана экстремистской и запрещена, а до этого возглавлял Движение против нелегальной иммиграции, также признанное экстремистским и запрещенное.
С октября 2014 года находился под стражей по делу о хищении у вкладчиков БТА Банка и легализации денежных средств — на похищенное он купил участки в Домодедовском районе. Поводом для нового уголовного преследования стало то, что следствие нашло еще один участок, который не фигурировал в деле ранее. Поткина также обвиняли в создании экстремистского сообщества (ст. 282 УК) для «дестабилизации политической обстановки в Казахстане и нагнетании националистической обстановки».
В 2016 году Поткина приговорили к 7,5 года колонии по делу об экстремизме и легализации похищенных средств БТА Банка, однако позднее срок по экстремистскому делу сократили до 3,5 лет. По иску БТА Банка его обязали выплатить почти 5 млрд руб.
Он подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на 15-месячное содержание в СИЗО, указав на необоснованность этой меры в рамках предъявленных обвинений по ст. 174 УК (легализация денежных средств). От мирового соглашения с российскими властями Поткин отказался. ЕСПЧ обязал выплатить ему компенсацию в размере €2,5 тыс.
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