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Политика ,  
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По авиабазе США ударил дрон на северо-востоке Сирии

Беспилотник атаковал американскую авиабазу в Харраб-эль-Джейре в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, там произошло несколько взрывов и вспыхнул пожар, сообщает телеканал Al Mayadeen, не уточняя данных о потерях в рядах американских военнослужащих.

«Взрыв произошел в результате нападения дрона на базу, из-за чего возник пожар и поднялся дым изнутри», — написал телеканал.

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Военная база США 22 апреля 2024 года также подверглась атаке. Тогда с территории Ирака было выпущено пять ракет и один дрон. На аэродроме прогремело несколько взрывов.

Нападения на американские объекты в регионе происходят с начала военной эскалации на Ближнем Востоке в октябре 2023 года. Шиитские бойцы заявили, что провели эти операции «в ответ на агрессию, развязанную против палестинцев израильским оккупационным режимом, которому оказывают поддержку США».

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Теги
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