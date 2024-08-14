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Военная операция на Украине ,  
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В Киевской области сообщили о работе ПВО

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Военная операция на Украине

Ночью 14 августа в Киевской области сработала система ПВО, сообщили в городской военной администрации.

«В Киевской области, неподалеку от столицы, уже работают силы и средства ПВО», — заявили власти.

В регионе воздушная тревога действовала с 23:56 мск 13 августа до 2:16 мск 14 августа. В самом Киеве в 00:20 мск объявили воздушную тревогу, ее отменили в 01:32 мск. Начальник администрации Сергей Попко во время действия сигнала заявил об угрозе атаки беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Под Киевом сработала ПВО
Политика

После начала специальной военной операции на Украине периодически сообщают о взрывах и работе ПВО в регионах страны. Так, о работе средств противовоздушной обороны и воздушной тревоге в Киеве военная администрация города сообщила 11 августа.

В стране тогда же сообщили о звуках взрывов в Харьковской, Сумской, Полтавской областях.

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Киев ПВО Воздушная тревога дроны Киевская область
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