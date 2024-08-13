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Прокуратура потребовала запретить в России игру о Гражданской войне

Прокуратура потребовала запретить игру Last Train Home
Скриншот из игры Last Train Home
Скриншот из игры Last Train Home (Фото: lasttrainhome.thqnordic.com)

Прокуратура обратилась в Октябрьский суд Санкт-Петербурга с требованием запретить распространять компьютерную игру Last Train Home, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева. Это игра в жанре стратегии в реальном времени, действие которой разворачивается в Сибири в период Гражданской войны в России.

Административный иск о запрете игры в Steam принят к производству.

В заявлении прокуроры отметили, что игра, по их мнению, «способна противостоять традиционным ценностям современного российского общества, создает у детей ощущение ложности подаваемой информации из различных источников, чувство, что ему приказывают совершать жестокие игровые действия», рассказала Лебедева.

Разработчики предлагают игрокам отправиться в «миссию через глубины разоренной войной пустоши и суровые ландшафты Сибири». В описании игры указано, что Last Train Home («Последний поезд домой») — это повествование о «приключениях Чехословацкого легиона и его решимости вернуться в свою недавно образованную республику после Великой войны».

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Фото:Михаил Терещенко / ТАСС

Прокуратура считает, что игра возбуждает ненависть и вражду к власти Российской Федерации и военнослужащим Красной армии времен Гражданской войны, содержит ложные сведения о деятельности госорганов в то время, а также «отрицает исторические факты, героизирует представителей Чехословацкого корпуса». Это, по мнению властей, «может причинить вред психическому и социальному здоровью и развитию детей».

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