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Военная операция на Украине ,  
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Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности

Рига будет ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву
Латвия и Украина подписали соглашение о гарантиях безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгар Ринкевич подписали двустороннее соглашение по безопасности. Рига будет ежегодно выделять 0,25% ВВП на военную помощь Киеву.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

11 апреля президент Украины Владимир Зеленский и его латвийский коллега Эдгар Ринкевич подписали двустороннее соглашение по безопасности.

«Спасибо дружественной Латвии! Это именно та конкретика и прогнозируемость, в которой нуждается наша борьба за свободу и независимость», — написал украинский президент в Telegram.

По его словам, в соответствии с документом, Латвия будет предоставлять Украине военную помощь на 0,25% ВВП ежегодно. В том числе Рига берет 10-летние обязательства по поддержке Киева в кибер-защите, разминировании и беспилотных технологиях. Кроме того, Латвия обязуется способствовать вступлению Украины в ЕС и НАТО.

Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите «Триморья»
Политика
Владимир Зеленский

В ходе встречи Ринкевич и Зеленский также обсудили ситуацию с безопасностью на Украине, подготовку к саммиту НАТО в Вашингтоне, участие Латвии в украинской мирной инициативе, а также вопросы, связанные с санкционной политикой ЕС, сообщается на сайте президента Латвии.

Встреча лидеров состоялась на полях саммита «Триморья» («Инициатива трех морей»), который проходит в Вильнюсе. Это объединение 13 государств Евросоюза, граничащих с Балтийским, Черным и Адриатическим морями (Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Греции). С 2022 и 2023 годов в нем состоят две страны-партнеры ЕС — Украина и Молдавия.

«Главное сейчас — сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки», — написал Зеленский по прибытии на саммит.

Соглашение о гарантиях безопасности предусматривает реализацию декларации Большой семерки, принятой в июле 2023-го на полях саммита НАТО в Вильнюсе. На сегодняшний день Украина подписала аналогичные документы еще с девятью государствами — Великобританией, Германией, Францией, Данией, Испанией, Канадой, Италией, Нидерландами и Финляндией. Работа над соглашениями продолжается в Эстонии и Португалии.

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Украина Латвия гарантии безопасности
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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