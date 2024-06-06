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ПМЭФ-2024 ,  
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Эксклюзив

Собянин рассказал, как Москва в 2000-е «попалась на модную историю»

Сюжет
ПМЭФ-2024
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Лет 20 назад было «очень модно» говорить, что промышленность должна уйти из крупных городов, на эту историю попалась и Москва, заявил Сергей Собянин. Однако сейчас стало модным говорить о новой индустриализации

Собянин рассказал, как Москва в 2000-е «попалась на модную историю»
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Москва сегодня развивает собственную новую экономику и уходит от трендов других мегаполисов, которые были популярны в начале 2000-х годов, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на ПМЭФ-2024.

Отвечая на вопрос, какова роль Москвы в построении «новой экономики», которая сегодня строится в России», Собянин напомнил, что это происходит не только в нашей стране, но и во всем мире. «Новая экономика — это экономика знаний, информационных технологий и так далее. Но мы не должны забывать ни про фармацевтику, ни про автомобилестроение, ни про коммунальное хозяйство, ни про туризм и так далее», — перечислил градоначальник.

Интервью. Сергей Собянин
Интервью. Сергей Собянин
(Видео: Телеканал РБК)

По его словам, в этом смысле многие города мира начали переосмысливать тренды своего развития, в том числе и Москва. «Если, скажем, лет 20 тому назад очень модно было говорить, что промышленность должна уйти из городов. Об этом говорили и Нью-Йорк, Чикаго, и наши крупные города. Но вы же видите, что сейчас стало модным говорить о новой индустриализации. И те же Соединенные Штаты сейчас, и Европа, возвращают многие производства, локализуют на своих территориях, в том числе и в крупных городах», — отметил мэр.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Вместе с тем он признал, что в начале 2000 годов Москва тоже «попалась на эту модную историю», что нужно все заводы закрыть и везде построить рестораны, кафе и т.д. Однако в итоге это не сработало, потому что, по словам Собянина, в городах сосредоточен огромный научный, промышленный и кадровый потенциал.

«И, даже с учетом автоматизации производства, роботизации и так далее, казалось, что доля заработной платы в затратах все меньше и меньше. При этом нужны высококвалифицированные кадры. Поэтому мы видим тенденцию, как многие инвесторы, работающие в области промышленности, начали возвращаться в Москву», — добавил он.

В России промышленное производство по итогам 2023 года выросло на 3,5%, сообщал Росстат. В годовом выражении прирост стал максимальным с 2021 года, когда промышленность выросла на 6,3%. В 2022 году показатель увеличился на 0,7%.

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Сергей Собянин Москва промышленность ПМЭФ
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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