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Греф рассказал о перестройке пляжной зоны в Алупке

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Территория санаторно-курортного комплекса Mriya Resort &amp; SPA в Ялте
Территория санаторно-курортного комплекса Mriya Resort & SPA в Ялте (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Пляжная зона в курортной зоне «Мрия» в Крыму будет перестроена так, что на 25 метров будет вдаваться в море, рассказал журналистам глава Сбербанка Герман Греф, передает корреспондент РБК.

«Сейчас идет строительство пляжного комплекса: мы полностью перестраиваем пляжную полосу — на 25 м в море выносим пляжную зону», — добавил Греф. Он ожидает, что следующей весной вся пляжная зона будет готова.

По словам Грефа также в курортном комплексе появится новый отель на 450 номеров уровнем выше, чем существующий, сейчас он на стадии проектирования.

«Комплекс будет вписан прямо в существующий ландшафт, в город, будет совершенно потрясающий проект», — подчеркнул глава банка.

Кроме того, в зоне продолжат развивать детский парк, а также сохранят и благоустроят имеющийся естественный парк с эндемичными растениями на 14 га. Дополнительно «Сбер» намерен профинансировать строительство социальных объектов, в том числе двух общественных пляжей в районе Алупки. Греф добавил, что Сбербанк также уже начал проектирование новой канатной дороги на гору Ай-Петри и рекреационной зоны на вершине.

В то же время сумму инвестиций «Сбера» в туристические и социальные проекты в Крыму он не назвал.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

О новом отеле на курорте Mriya Resort & SPA в интервью «РБК ТВ Юг» рассказал его генеральный директор Самвел Саруханян в рамках ПМЭФ-2024. Строительство здания планируется начать в 2025 году, а в 2026-м отель будет готовиться к открытию. «Там мы сможем принять сразу плюс 50 тыс. гостей», — сказал Саруханян.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина, Мария Гусарова
Мрия Крым курорт спа-отель пляж Герман Греф Сбербанк
Герман Греф фото

Герман Греф

бизнесмен, глава Сбербанка
8 февраля 1964 года
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