«Авито» назвало курорты, где к лету больше прибавилось квартир в аренду
Предложение квартир в аренду к лету в Дагестане выросло на 48%, что больше, чем в любом другом российском курортном регионе, говорится в отчете «Авито Путешествий» (есть у РБК).
По оценке «Авито», в мае в республике можно было арендовать 6,7 тыс. квартир. Для сравнения: в апреле к аренде было доступно 4,5 тыс. объектов.
На каких курортах выросло число сданных в аренду квартир
Дагестан — на 48% (4,5 тыс. в апреле → 6,7 тыс. в мае);
Севастополь — на 24% (1 тыс. в апреле → 1,2 тыс. в мае);
Краснодарский край — на 21% (19,9 тыс. в апреле → 24 тыс. в мае);
Крым — на 20% (5 тыс. в апреле → 6,1 тыс. в мае);
Ростовская область — на 12% (3 тыс. в апреле → 3,4 тыс. в мае).
На каких курортах выросло число сданных в аренду загородных домов
Дагестан — на 44% (2,3 тыс. в апреле → 3,3 тыс. в мае);
Краснодарский край — на 21% (5,1 тыс. в апреле → 6,2 тыс. в мае);
Крым — на 15% (2,6 тыс. в апреле → 3 тыс. в мае);
Ростовская область — на 14% (400 в апреле → 500 в мае);
Севастополь не попал в рейтинг по загородным домам, поскольку является городом федерального значения. Как отмечают эксперты «Авито», «в таких регионах загородного жилья не может быть по определению».
Среднюю стоимость аренды квартиры в курортных районах эксперты «Авито» оценили в Крыму, Дагестане и Ростовской области в 2,5 тыс. руб. за сутки, в Краснодарском крае — в 2,9 тыс. руб., в Севастополе — в 2,3 тыс. руб., загородных домов — в 6 тыс. руб. в Дагестане, в 4,5 тыс. руб на Кубани, в 3 тыс. руб. — в Крыму, в 4 тыс. руб. — в Ростовской области.
Оценка приводится по данным за май относительно предложения на рынке аренды в апреле. Исследование проводилось для регионов, в которых на рынке квартир и загородного жилья в аренду предлагается более 30 объектов.
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