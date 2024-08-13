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В Испании подсчитали количество жертв жары в Европе за 2023 год

Более 47 тыс. жителей Европы умерли от жары в 2023 году
Фото: Milos Bicanski / Getty Images
Фото: Milos Bicanski / Getty Images

Более 47 тыс. жителей Европы погибли от жары за 2023 год, сообщает Барселонский институт глобального здравоохранения (ISGlobal) в опубликованном отчете.

По данным института, больше всего в Европе от высоких температур пострадали южные страны, а именно:

  • Греция — 393 смерти на 1 млн человек;
  • Болгария — 229 смертей;
  • Италия — 209 смертей;
  • Испания — 175 смертей;
  • Кипр — 167 смертей;
  • Португалия — 136 смертей.

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Фото:Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, следует из отчета. Из 47 690 жертв климата в Европе 47 312 человек умерли в период с 29 мая по 1 октября — в самое жаркое время года.

В конце июля ученые из американского университета Пердью рассказали, как повышение температуры на Земле повлияет на жизнь в некоторых точках планеты. Так, в зоне риска в связи со стремительным глобальным потеплением окажутся миллиарды людей в Африке и Азии. «Очаги экстремальной влажной жары» также появятся и в США.

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Европа Барселона жара жертвы
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