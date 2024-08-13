В Испании подсчитали количество жертв жары в Европе за 2023 год
Более 47 тыс. жителей Европы погибли от жары за 2023 год, сообщает Барселонский институт глобального здравоохранения (ISGlobal) в опубликованном отчете.
По данным института, больше всего в Европе от высоких температур пострадали южные страны, а именно:
- Греция — 393 смерти на 1 млн человек;
- Болгария — 229 смертей;
- Италия — 209 смертей;
- Испания — 175 смертей;
- Кипр — 167 смертей;
- Португалия — 136 смертей.
2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, следует из отчета. Из 47 690 жертв климата в Европе 47 312 человек умерли в период с 29 мая по 1 октября — в самое жаркое время года.
В конце июля ученые из американского университета Пердью рассказали, как повышение температуры на Земле повлияет на жизнь в некоторых точках планеты. Так, в зоне риска в связи со стремительным глобальным потеплением окажутся миллиарды людей в Африке и Азии. «Очаги экстремальной влажной жары» также появятся и в США.
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