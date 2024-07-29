Ученые предупредили о невозможности жить в Западной Африке и Южной Азии

Ученые рассказали о непригодных для жизни регионах из-за жары в будущем

Фото: Holger Weitzel / imagebroker.com / Global Look Press

Некоторые точки планеты могут стать опасными для проживания из-за жары, которая настигнет эти регионы в будущем, рассказали CNN ученые из американского университета Пердью.

Миллиарды людей в Африке и Азии окажутся в зоне риска в связи со стремительным глобальным потеплением, считают исследователи.

«Западная Африка и некоторые районы Южной Азии являются одними из наиболее уязвимых — регионы с очень плотным населением и зачастую ограниченным доступом к кондиционированию воздуха», — говорится в публикации.

По прогнозам ученых, более богатые страны будут жить лучше, однако глобальное потепление затронет и их. Так, в некоторых районах США появятся «очаги экстремальной влажной жары».

Ранее The Guardian сообщил, что ученые призывали более тщательно изучать возможности геоинженерии ледников, чтобы предотвратить их таяние. Если такие меры не предпринять, в ближайшем будущем произойдет затопление городов и миллионы людей будут вынуждены переселиться в пригодные для жизни районы.