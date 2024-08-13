Володин анонсировал закон об организации детского отдыха

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Закон об организации детского отдыха необходимо будет принять осенью, после каникул в Госдуме, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Этот вопрос обсуждался 12 августа на расширенном Совете Госдумы с участием представителей правительства. Участники встречи выяснили, что только 28% школьников от общего количества обучающихся имеют возможность отдохнуть в детских лагерях, рассказал Володин.

По его словам, основными проблемами были названы высокая стоимость путевок, материальная база, в большинстве случаев требующая ремонта и реконструкции, вопросы к приготовлению пищи, дефицит медицинских кадров и подготовка воспитателей и вожатых.

«Разговор будет продолжен осенью в рамках «правительственного часа» на заседании Государственной думы. Нам необходимо выйти на конкретные решения и создание системы в организации детского отдыха. А также принятие рамочного закона в этой сфере», — заключил спикер нижней палаты парламента.

В июне министр просвещения Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным обратил внимание на увеличение количества детей, которые смогут отдохнуть летом в лагерях, до 5,3 млн. «Это на 200 тыс. больше, чем в прошлом году», — отметил Кравцов. Среди них дети из Белгородской области, которая подвергается атакам со стороны Украины, и из Оренбургской области, где весной произошло сильное затопление.

39 тыс. лагерей будут задействованы в летней оздоровительной кампании, добавил министр. Глава государства попросил его не забывать о качестве и безопасности детского отдыха.