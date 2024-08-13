В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы
В Сумах повторно звучат взрывы, сообщают украинские «Суспiльне Суми» и «РБК Украина» в телеграм-каналах.
Ранее об ударах каналы написали около 4:12 мск. Сообщение о новых взрывах появилось через 2,5 часа — около 6:39 мск.
После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Ранее, 11 августа, они также звучали в Сумах и Одессе.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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