В Сумах второй раз за ночь прогремели взрывы

В Сумах повторно звучат взрывы, сообщают украинские «Суспiльне Суми» и «РБК Украина» в телеграм-каналах.

Ранее об ударах каналы написали около 4:12 мск. Сообщение о новых взрывах появилось через 2,5 часа — около 6:39 мск.

После начала специальной военной операции в регионах Украины периодически сообщают о взрывах. Ранее, 11 августа, они также звучали в Сумах и Одессе.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.