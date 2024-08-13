Камчатка и Чукотка из-за аварии частично остались без связи
Прорыв магистрального сухопутного кабеля связи произошел на Камчатке в районе Елизово, сообщает пресс-служба Департамента цифрового развития Чукотского автономного округа.
«Временно частично осуществляется переход на спутниковые каналы связи», — говорится в сообщении в телеграм-канале. В частности, о переводе клиентов с Камчатки и Чукотки на спутниковую связь сообщила компания «Ростелеком», передает ТАСС со ссылкой на ее пресс-службу.
На данный момент на месте аварии ведутся работы, туда выехала аварийная бригада, сроки устранения составляют 10-12 часов.
В Департаменте цифрового развития Чукотки ТАСС уточнили, что авария привела к отключению интернета на Камчатке и вызвала перебои с мобильной связью, предположительно, включая Чукотский автономный округ.
В связи с работами на электросетях временно отсутствовали все услуги компании «Арктик Регион Связь». Примерно через 2,5 часа оператор сообщил, что телефонная связь была восстановлена.
Из-за повреждений линий связи в середине июля на Дальнем востоке возникли проблемы с мобильной связью. Некоторые сервисы «Билайна» тогда были полностью недоступны, также возникли проблемы и у абонентов МТС. Позднее проблема была устранена.
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