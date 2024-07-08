На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4

На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5,8 и 6,4, следует из данных Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильное из землетрясений произошло около 14:55 мск 7 июля в 74 км от поселка Усть-Камчатск, глубина его очага составила 81 км.

Около 23:15 мск толчки снова наблюдались на таком же расстоянии от Усть-Камчатска. Землетрясение произошло на глубине 79 км.

Утром 7 июля камчатский вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла высотой 2,5 км. В МЧС допустили, что в нескольких населенных пунктах на полуострове в течение недели могут выпасть осадки в виде вулканического пепла.