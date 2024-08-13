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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

На территории Курской области звучит сигнал ракетной опасности, сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность», — написал он в телеграм-канале.

Смирнов также призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. А тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

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Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.

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Теги
Курская область ракетная опасность Военная операция на Украине
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