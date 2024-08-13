В Курской области объявили ракетную опасность
На территории Курской области звучит сигнал ракетной опасности, сообщает врио губернатора области Алексей Смирнов.
«Курская область: ракетная опасность», — написал он в телеграм-канале.
Смирнов также призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. А тем, кто находится на улице, необходимо зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.
Приграничные регионы регулярно подвергаются атакам и обстрелам со стороны вооруженных сил Украины.
В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия после вторжения ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального уровня и контртеррористической операции (КТО).
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