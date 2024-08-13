В Курской области объявили опасность атаки дронов

В Курской области объявлена опасность атаки дронов, сообщил в телеграм-канале врио главы региона Алексей Смирнов.

Он добавил, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

Приграничные российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников и обстрелам со стороны Украины. В Курской области с утра 6 августа идут боевые действия после вторжения ВСУ. В регионе, а также в Брянской и Белгородской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). В Курской области также действует режим ЧС федерального уровня.