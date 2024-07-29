В Британии двое детей погибли, девять пострадали от рук подростка с ножом

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Два ребенка погибли и не менее девяти получили ранения при нападении 17-летнего подростка с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников в пригороде Ливерпуля Саутпорте, сообщила The Telegraph со ссылкой на полицию.

Уточняется, что шестеро пострадавших детей получили тяжелые ранения, также порезы ножом получили двое взрослых.

Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда 17-летний подросток с ножом вошел в помещение и напал на детей.

По информации полиции, 17-летний уроженец Кардиффа, который проживал в соседнем с Саутпортом городе Бэнкс, арестован по подозрению в убийстве и покушении на убийство и доставлен в полицейский участок.