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Астрономы предсказали полярное сияние в Москве и Санкт-Петербурге

В РАН сообщили, что сильная магнитная буря на Земле продлится до завтрашнего дня
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press
Фото: Георгий Захарчук / Global Look Press

Астрономические модели показывают высокую — до 75% — вероятность полярного сияния в широтах Москвы и Санкт-Петербурга, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (РАН) и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Пик сияния в столице может прийтись на 21:00–22:00 мск, в Санкт-Петербурге — до 24:00 мск, добавили ученые.

Кроме того, они пообещали продолжение сильной магнитной бури в ближайшие часы. Из-за того что Земля находится в облаке солнечной плазмы с середины вчерашнего дня, уровень колебаний магнитного поля в последние два часа вырос до индекса Kp=8 по максимальной 9-балльной шкале. Полностью буря должна прекратиться к середине завтрашнего дня.

На Земле зафиксировали сильную магнитную бурю
Общество
Фото:Yuri A / Peopleimages / Shutterstok

12 августа на Земле зафиксировали сильную магнитную бурю. Она началась накануне вечером и утром достигла уровня G3, который означает, что она может привести к перебоям в работе спутников и энергосетей.

Как объяснили ученые, около 11:00 по московскому времени к Земле пришло облако плазмы от солнечного выброса, и планета погрузилась в солнечное вещество. Сам выброс был слабым, поэтому по ней могли ударить жгут сильного магнитного поля или остатки солнечного протуберанца, выброшенного в космос вместе с облаком.

Жители Подмосковья и других регионов Центральной России минувшей ночью также могли наблюдать северное сияние.

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Теги
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