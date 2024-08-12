Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской области
Учебный легкий самолет DA40 совершил посадку с оторвавшимся колесом на аэродроме Солдатская Ташла в Ульяновской области, пилот и пассажир не пострадали, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.
По информации следствия, самолет еще на взлете получил техническое повреждение — у него отсоединилось колесо от передней стойки шасси. Поэтому пилот самолета — курсант и его инструктор долго летали, чтобы выработать топливо перед экстренной посадкой. Никто из них в результате не пострадал, добавили в управлении.
Тем не менее следователи управления выехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия.
По факту произошедшего проходит проверка оснований для возбуждения дела по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Санкция этой статьи предполагает максимально до 15 лет лишения свободы.
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