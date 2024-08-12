 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской области

Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской области
Video

Учебный легкий самолет DA40 совершил посадку с оторвавшимся колесом на аэродроме Солдатская Ташла в Ульяновской области, пилот и пассажир не пострадали, сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета.

По информации следствия, самолет еще на взлете получил техническое повреждение — у него отсоединилось колесо от передней стойки шасси. Поэтому пилот самолета — курсант и его инструктор долго летали, чтобы выработать топливо перед экстренной посадкой. Никто из них в результате не пострадал, добавили в управлении.

Легкомоторный самолет сел на брюхо в аэропорту Бегишево в Татарстане
Общество
Фото:пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры

Тем не менее следователи управления выехали на место происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства и причины происшествия.

По факту произошедшего проходит проверка оснований для возбуждения дела по ст. 263 Уголовного кодекса — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Санкция этой статьи предполагает максимально до 15 лет лишения свободы.

ФСБ задержала в Курской области военнослужащего Украины. Видео

Белорусские ВВС и ПВО отправились в Россию для совместных учений

Белоусов назвал четыре фактора успеха в современных военных конфликтах

Власти Курской области не знают о судьбе около 2 тыс. жителей

Цены на газ в Европе подскочили на 6% из-за событий в Курской области

180 тыс. человек подлежат эвакуации в Курской области

Путин заявил о невозможности переговоров

Путин назвал главную задачу в приграничных с Украиной областях

Балицкий заявил о переброске части сил из Запорожской области в Курскую
Теги
Ульяновская область аэродром самолет аварийная посадка
Материалы по теме
В Приморье с радаров пропал легкомоторный самолет
Общество
В Казахстане упал легкий самолет Ан-2
Общество
Легкомоторный самолет аварийно сел на шоссе в Подмосковье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 96,69 (+1,5) Инвестиции, 17:12 Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 89,95 (+1,96) Инвестиции, 17:12
Какова обстановка в граничащих с Украиной районах. КартаПолитика, 21:57
В ВСУ признали, что атака в Курской области не облегчила бои в ДонбассеПолитика, 21:57
Астрономы предсказали полярное сияние в Москве и Санкт-ПетербургеОбщество, 21:56
Власти полностью закрыли въезд в приграничный район Белгородской областиПолитика, 21:47
СБУ задержала двух подростков под Ивано-Франковском за поджоги машин ВСУПолитика, 21:44
Белый дом предупредил о серии атак на Ближнем Востоке в ближайшее времяПолитика, 21:31
Звезда «Реала» Винисиус отказался ехать в Саудовскую Аравию за €1 млрдСпорт, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Умер бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор МишинОбщество, 21:06
Названо место похорон экс-главы Федерации фигурного катания ПисееваСпорт, 21:02
Как Макрон использовал «олимпийское перемирие» для поиска нового премьераПолитика, 20:59
Житель Курской области вывел пятерых детей из обстреливаемой ВСУ СуджиПолитика, 20:53
«Испытание воли»: экс-посол США Салливан рассказал о работе в РоссииПолитика, 20:45
Минск заявил о наращивании группировки НАТО на границах с БелоруссиейПолитика, 20:40
Самолет без колеса сел на аэродроме в Ульяновской областиОбщество, 20:33