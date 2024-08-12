СК Мордовии проверит информацию о банкете заключенных в колонии

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Следователи в Мордовии начали проверку информации о банкете не менее чем на 40 человек, который устроили в колонии осужденные за тяжкие преступления. Об этом сообщила пресс-служба управления СК республики.

«По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении. Речь идет о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.

Застолье устроили в ИК-7 в Сосновке — мужской исправительной колонии строгого режима. Газета «Известия» опубликовала снимок с камеры видеонаблюдения, где видны два стола с закусками и горячими блюдами, в том числе шашлыком, пиццей и другой выпечкой.

Кадр был сделан 20 июля, на банкете присутствовали не менее 40 человек. По данным издания, это осужденные за тяжкие преступления, в том числе участники этнических группировок и распространители наркотиков.

Ранее 12 августа мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) также начало проверку информации о банкете заключенных.

На сайте исправительной колонии опубликован список продуктов, которые нельзя передавать заключенным. В их числе — продукты домашнего изготовления, готовые блюда из мяса, птицы и рыбы, овощные салаты, гарниры, соусы, кондитерские изделия и т. д.