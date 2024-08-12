СК Мордовии проверит информацию о банкете заключенных в колонии
Следователи в Мордовии начали проверку информации о банкете не менее чем на 40 человек, который устроили в колонии осужденные за тяжкие преступления. Об этом сообщила пресс-служба управления СК республики.
«По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — говорится в сообщении. Речь идет о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Застолье устроили в ИК-7 в Сосновке — мужской исправительной колонии строгого режима. Газета «Известия» опубликовала снимок с камеры видеонаблюдения, где видны два стола с закусками и горячими блюдами, в том числе шашлыком, пиццей и другой выпечкой.
Кадр был сделан 20 июля, на банкете присутствовали не менее 40 человек. По данным издания, это осужденные за тяжкие преступления, в том числе участники этнических группировок и распространители наркотиков.
Ранее 12 августа мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) также начало проверку информации о банкете заключенных.
На сайте исправительной колонии опубликован список продуктов, которые нельзя передавать заключенным. В их числе — продукты домашнего изготовления, готовые блюда из мяса, птицы и рыбы, овощные салаты, гарниры, соусы, кондитерские изделия и т. д.
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