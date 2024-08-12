В Молдавии заблокировали сайты Промсвязьбанка

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Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от интернет-провайдеров заблокировать сайты российского Промсвязьбанка, который ежемесячно предоставляет финансовую помощь для более чем 25 тыс. пенсионеров и бюджетников Гагаузии. Об этом сообщил на своем сайте один из провайдеров, молдавский оператор Orange.

«Согласно уведомлению № E/8151 от 08.08.2024, выданному Службой информации и безопасности Республики Молдова, «Orange Молдова» заблокировал доступ своих пользователей к следующим веб-страницам и IP-адресам Промсвязьбанка», — говорится в сообщении.

По данным ТАСС, сайт финансового учреждения сейчас действительно не работает в Молдавии. В техническом сообщении от провайдера указывается, что нет подключения к серверу www.psbank.ru.

РБК обратился в пресс-службу Промсвязьбанка.

В апреле 2024 года глава (башкан) Гагаузской автономии Евгения Гуцул подписала с ПСБ соглашение об открытии карт «Мир» для местных пенсионеров (около 20 тыс. человек) и бюджетников (5 тыс.). Через систему «Мир» пенсионеры и бюджетники могут получать надбавки к пенсиям и зарплатам в размере 2000 леев, или 9958 руб., уточнила она. Счета для жителей Гагаузии планируется открывать удаленно.

Уже к 1 мая все пенсионеры стали обладателями доступа к платежной системе «Мир», часть из них смогли получить обещанную доплату к пенсии.

Гуцул подчеркнула, что финансовые операции с Россией и спонсорская помощь для жителей автономии блокируются правительством Молдавии.