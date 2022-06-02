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Белорусского психолога арестовали в России из-за оскорблений Лукашенко

Андрей Русских
Андрей Русских (Фото: andrei_ruskikh / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В Санкт-Петербурге арестовали психолога из Белоруссии Андрея Русских, его обвиняют в оскорблении белорусского президента Александра Лукашенко, сообщила РБК адвокат Русских Мария Беляева.

«Там две статьи, оскорбление президента и ст. 130 по разжиганию социальной и иных видов розни. Cвязано с комментариями в соцсетях. Будем обязательно обжаловать. Он будет в СИЗО-1 в «Крестах» в Колпино до 6 июля, но потом у него будет, скорее всего, продление меры пресечения», — сообщила она.

Адвокат уточнила, что психолог не знал, что находится в розыске, до своего задержания на вокзале в Петербурге 28 мая.

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В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга РБК заявили, что Русских будет находиться под арестом до 6 июля до экстрадиции.

Психолога обвиняют по ч. 1 ст. 368 УК Белоруссии (публичное оскорбление президента Белоруссии) и ч. 1 ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной или другой вражды). Первая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, вторая — на срок до пяти лет.

Теги
Александр Лукашенко оскорбление президента Белоруссия
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