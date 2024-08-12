Путину доложили о 40 км противотанковых рвов в Курской области
Около 40 километров противотанковых рвов выкопано для защиты Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным.
Также в регионе строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны.
В свою очередь президент отметил, что «главное сейчас — это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации».
В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.
Под контролем украинских сил в Курской области находится 28 населенных пунктов, сообщал также Смирнов.
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