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Военная операция на Украине ,  
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Путину доложили о 40 км противотанковых рвов в Курской области

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Военная операция на Украине
Владимир Путин и Алексей Смирнов на встрече в режиме видеоконференции
Владимир Путин и Алексей Смирнов на встрече в режиме видеоконференции (Фото: kremlin.ru)

Около 40 километров противотанковых рвов выкопано для защиты Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Также в регионе строятся 90 взводно-опорных пунктов по заданию Минобороны.

В свою очередь президент отметил, что «главное сейчас — это решение актуальных задач, которые складываются на данный момент времени и исходя из прогнозов развития ситуации».

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В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО.

Путину доложили о 40 км противотанковых рвов в Курской области
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Под контролем украинских сил в Курской области находится 28 населенных пунктов, сообщал также Смирнов.

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Курская область Алексей Смирнов танки рвы Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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