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На стройке в Воронеже при обрушении подъемника погибли двое рабочих

Двое рабочих погибли при падении подъемника крана на стройплощадке в Воронеже
Фото: mchs36 / Telegram
Фото: mchs36 / Telegram

На стройплощадке в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана с тремя рабочими, двое из них погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Около 10 часов утра возле строящегося здания на улице Ворошилова в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана, которая находилась на высоте 18-го этажа.

«По предварительной информации, в результате падения площадки пострадали трое рабочих: двое погибли, один серьезно травмирован», — говорится в сообщении.

Спасатели сняли с высоты пострадавшего рабочего и передали его медикам, после этого начался спуск тел погибших.

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По данным Следственного комитета, двое рабочих погибли и двое травмированы. Ведомство организовало доследственную проверку.

Погибли электромонтер и монтажник компании «Комплекскран», уточнила воронежская Гострудинспекция, которая начала свое расследование.

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Теги
Воронеж башенный кран падение крана стройка МЧС
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