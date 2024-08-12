Двое рабочих погибли при падении подъемника крана на стройплощадке в Воронеже

На стройке в Воронеже при обрушении подъемника погибли двое рабочих

Фото: mchs36 / Telegram

На стройплощадке в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана с тремя рабочими, двое из них погибли. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Около 10 часов утра возле строящегося здания на улице Ворошилова в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана, которая находилась на высоте 18-го этажа.

«По предварительной информации, в результате падения площадки пострадали трое рабочих: двое погибли, один серьезно травмирован», — говорится в сообщении.



Спасатели сняли с высоты пострадавшего рабочего и передали его медикам, после этого начался спуск тел погибших.

По данным Следственного комитета, двое рабочих погибли и двое травмированы. Ведомство организовало доследственную проверку.

Погибли электромонтер и монтажник компании «Комплекскран», уточнила воронежская Гострудинспекция, которая начала свое расследование.