Под обстрел со стороны ВСУ попали Шебекино и три села
Под обстрел со стороны Украины попали населенные пункты Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
В Шебекино в трех многоквартирных домах повреждения получили фасады и окна, в одном частном доме — забор. «В результате прилета снаряда на территории спортплощадки поврежден спортивный инвентарь», — добавил глава региона.
В Новой Таволжанке в трех частных домовладениях пострадали окна, кровли и заборы. В селе Белянка под атаку попало сельхозпредприятие, осколки повредили грузовой и легковой автомобили. В хуторе Балки выбило окна и пострадал фасад частного домовладения.
Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины, это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы, нередко — по несколько раз за сутки. Накануне, 11 августа, Гладков предложил жителям Шебекино выехать в пункты временного размещения в Белгороде.
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