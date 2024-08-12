Под обстрел со стороны ВСУ попали Шебекино и три села

Фото: Vvgladkov / Telegram

Под обстрел со стороны Украины попали населенные пункты Шебекинского городского округа, никто не пострадал, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

В Шебекино в трех многоквартирных домах повреждения получили фасады и окна, в одном частном доме — забор. «В результате прилета снаряда на территории спортплощадки поврежден спортивный инвентарь», — добавил глава региона.

В Новой Таволжанке в трех частных домовладениях пострадали окна, кровли и заборы. В селе Белянка под атаку попало сельхозпредприятие, осколки повредили грузовой и легковой автомобили. В хуторе Балки выбило окна и пострадал фасад частного домовладения.

Шебекино расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины, это ближайший к российско-украинской границе город Белгородской области. Он регулярно попадает под обстрелы, нередко — по несколько раз за сутки. Накануне, 11 августа, Гладков предложил жителям Шебекино выехать в пункты временного размещения в Белгороде.