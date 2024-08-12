В Москве оштрафовали перевозившего тигренка мужчину

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Суд в Москве конфисковал тигренка у мужчины, перевозившего в автомобиле хищное животное без документов, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Его признали виновным в причинении вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных (ст. 8.35 КоАП) и назначили штраф 3,5 тыс. руб.

В начале августа в Москве нашли тигренка, которого незаконно перевозили в сумке-переноске по городу. Животное передали в Центр реабилитации диких животных. Пресс-служба уточнила, что это самец, ему чуть больше месяца.

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Позднее в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили, что состояние животного улучшилось. Тигренок сидит на «мясной диете», гуляет и играет, рассказали там.